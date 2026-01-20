Жители 15 улиц Краснодара останутся без света 20 января

Под отключение попадут дома по адресам: ул. Красная, 153, 155, 155/1, 155/2, 186, 188; ул. Калинина, 124, 128, 134/1, 134/2; ул. Рашпилевская, 150, 152; ул. Бирюзовая, 3, ¾, 18; ул. Тимирязева, 29; ул. Тульская, 64; ул. Мичурина, 33; ул. Уральская, 71; Ейское шоссе, 1; ул. Чернышева, 27; ул. Соколова, 19, 70/1; ул. Пограничная, 11; ул. Яхонтовая, 1/1, 54; ул. Полесская, 11; ул. Одесская, 40.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255−45−66.
Кроме того, 20 января в Краснодаре ожидаются кратковременные перебои с водоснабжением на улице Ярославской, 128. В период с 9:00 до 15:00 воду будут отключать дважды, продолжительность каждого отключения составит около 20 минут.
Информацию можно получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220−28−38 и 217−03−33.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 20 января прогнозируются неблагоприятные погодные условия: туман, гололедица, шквалистый ветер и сильные ночные морозы.