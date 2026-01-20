Юрист оценил шансы Долиной оспорить принудительное выселение из квартиры: адвокаты певицы могут найти нарушения для подачи жалобы

Юрист пояснил, что в теории Долина и её представители могут требовать отмены процедуры выселения, если будут выявлены нарушения. К ним относятся несоблюдение сроков уведомления, недопуск адвоката, отсутствие понятых или превышение полномочий со стороны приставов. Однако Чанышев подчеркнул, что шансов вернуть утраченную собственность практически нет.