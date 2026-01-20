Юрист оценил шансы Долиной оспорить принудительное выселение из квартиры: адвокаты певицы могут найти нарушения для подачи жалобы

Певица Лариса Долина, несмотря на завершившееся выселение из квартиры в Хамовниках, сохраняет право обжаловать действия судебных приставов. Об этом ТАСС рассказал председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев.
Юрист пояснил, что в теории Долина и её представители могут требовать отмены процедуры выселения, если будут выявлены нарушения. К ним относятся несоблюдение сроков уведомления, недопуск адвоката, отсутствие понятых или превышение полномочий со стороны приставов. Однако Чанышев подчеркнул, что шансов вернуть утраченную собственность практически нет.
«После фактической передачи владения через приставов право собственности не восстанавливается, и квартира не может быть возвращена, так как это переход произошел на основании решения Верховного суда РФ и последующей регистрации права в Росреестре», — отметил адвокат.
Как ранее писал сайт KP.RU, 19 января начался процесс выселения Долиной из ее бывшей квартиры в столице. На место событий прибыли судебные приставы, чтобы подтвердить факт добровольной передачи жилья. В итоге все необходимые процедуры были выполнены, и адвокат Лурье наконец получила ключи.