«Салават Юлаев» встретится с «Авангардом» в Уфе

«Салават Юлаев» встретится с «Авангардом» в Уфе.

Источник: Башинформ

«Салават Юлаев» сыграет с омским «Авангардом» сегодня в Уфе. Игра стартует в 19.00 по местному времени (6+).

В команде «юлаевцев» снова есть травмированные игроки. Нападающий Евгений Кузнецов и защитник Алексей Василевский пропустят ближайшие матчи из-за травм.

После двух сентябрьских поражений от «Авангарда» уфимцы 13 января одержали важную победу над «ястребами» на выезде. Теперь счет в серии — 1−2 в пользу омской команды. Подопечные Виктора Козлова в этом году одержали пять побед в 6 играх и поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» располагается на третьей строчке, преследуя «Ак Барс».