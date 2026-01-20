«Салават Юлаев» встретится с «Авангардом» в Уфе.

После двух сентябрьских поражений от «Авангарда» уфимцы 13 января одержали важную победу над «ястребами» на выезде. Теперь счет в серии — 1−2 в пользу омской команды. Подопечные Виктора Козлова в этом году одержали пять побед в 6 играх и поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» располагается на третьей строчке, преследуя «Ак Барс».