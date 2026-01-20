Казахстан входит в число аутсайдеров региона по чувству безопасности ночью

Согласно Глобальному докладу безопасности — 2025, опубликованному Gallup, 73% людей по всему миру чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве в городе или районе своего проживания. Несмотря на рост количества конфликтов в мире, это самый высокий показатель почти за двадцать лет. Так, ещё в 2006 году глобальный уровень восприятия собственной безопасности составлял 63%.
Доклад подготовлен на основе опроса более 145 тыс. человек в возрасте от 15 лет в 144 странах и территориях.
Самый высокий уровень восприятия безопасности пришёлся на Азиатско-Тихоокеанский регион: 79%. Следом идут Западная Европа (77%), а также Ближний Восток и Северная Африка (74%).
В Северной Америке и постсоветской Евразии доли респондентов, ощущающих себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью в городе или районе своего проживания, составил 72% и 71% соответственно. При этом стоит отметить: если за почти два десятилетия уровень восприятия собственной безопасности в Северной Америке снизился с 76%, то в постсоветских странах Евразии он показал впечатляющий рост с 37%.
Наименьшие доли респондентов, ощущающих себя в безопасности, пришлись на Южную Америку и Африку к югу от Сахары: 50% и 53% соответственно. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в этих двух регионах также фиксируются самые высокие показатели количества убийств в мире. Эта корреляция подчёркивает реальный риск, лежащий в основе того, насколько не безопасно, по словам жителей, они себя чувствуют, особенно в районах с ограниченными возможностями правоохранительных органов, экономическими возможностями и общественной инфраструктурой.
Самой безопасной страной, согласно докладу, стал Сингапур, где 98% опрошенных чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве в городе или районе своего проживания. Следом идут Таджикистан (95%), Китай (94%), Оман (94%) и Саудовская Аравия (93%). В число безопасных стран и территорий вошли также китайский Гонконг (91%), Кувейт (91%), Норвегия (91%), Бахрейн (90%) и ОАЭ (90%).
Наименее безопасными государствами оказались Южная Африка, Лесото и Ботсвана: по 34% в каждой из стран. Следом идут Либерия (37%), Эквадор (38%), Чили (39%), Зимбабве (40%), Эсватини (40%), Мьянма (41%) и Чад (41%).
Среди стран Центральной Азии самый высокий уровень восприятия собственной безопасности был отмечен в Таджикистане: 95%. Следом идут Узбекистан и Кыргызстан: 86% и 77% соответственно. В Казахстане доля респондентов, ощущающих себя в безопасности, гуляя в одиночестве ночью в городе или районе своего проживания, оказался ниже среднемирового значения: 67%. По Туркменистану нет данных.
Между тем, по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, согласно опросу, который касался восприятия собственной безопасности, проведённому в апреле и мае 2025 года среди 18 тыс. казахстанцев в возрасте от 15 лет, показатели были несколько иными. При этом различия между оценками Gallup и БНС во многом объясняются методологией опросов. Gallup фиксирует восприятие безопасности при прогулках в одиночестве ночью, тогда как БНС оценивает ощущение безопасности вне зависимости от времени суток и с более детальной градацией ответов. В результате данные не противоречат друг другу напрямую, а отражают разные аспекты субъективного чувства безопасности.
По данным БНС, доля респондентов, отметивших, что чувствуют себя в полной безопасности, идя по улице в районе своего проживания, составила 63,5%, в достаточной безопасности — 27,7%. При этом доля ощущающих себя в полной безопасности среди мужчин оказалась больше, чем среди женщин: 70,5% против 57%, разница составила 13,5 п. п. Удельный вес чувствующих себя достаточно безопасно, наоборот, среди женщин был больше, чем среди мужчин: 31,2% против 24%.
Между тем, согласно всё тому же Глобальному докладу безопасности — 2025 от Gallup, гендерные различия в восприятии безопасности остаются резкими даже в странах с высоким уровнем жизни и развитой инфраструктурой общественной безопасности. Среди 10 государств с наибольшим гендерным разрывом в уровне ощущения собственной безопасности (26 п. п. и более) почти все являются странами с высокими доходами. Это подчёркивает, что экономический прогресс сам по себе не устраняет неравенство в том, насколько безопасно люди — особенно женщины — чувствуют себя в повседневной жизни. К примеру, в США гендерный разрыв составил 26 п. п.: 84% мужчин и 58% женщин чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве в районе своего проживания. В Италии разница составила сразу 32 п. п. — наибольший показатель гендерного неравенства в уровне ощущения собственной безопасности среди европейских стран.