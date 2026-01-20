Казахстан входит в число аутсайдеров региона по чувству безопасности ночью

Между тем, согласно всё тому же Глобальному докладу безопасности — 2025 от Gallup, гендерные различия в восприятии безопасности остаются резкими даже в странах с высоким уровнем жизни и развитой инфраструктурой общественной безопасности. Среди 10 государств с наибольшим гендерным разрывом в уровне ощущения собственной безопасности (26 п. п. и более) почти все являются странами с высокими доходами. Это подчёркивает, что экономический прогресс сам по себе не устраняет неравенство в том, насколько безопасно люди — особенно женщины — чувствуют себя в повседневной жизни. К примеру, в США гендерный разрыв составил 26 п. п.: 84% мужчин и 58% женщин чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве в районе своего проживания. В Италии разница составила сразу 32 п. п. — наибольший показатель гендерного неравенства в уровне ощущения собственной безопасности среди европейских стран.