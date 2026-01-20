В Курске завершилась гуманитарная миссия штаба #МЫВМЕСТЕ Прикамья

С 12 по 18 января региональный штаб #МЫВМЕСТЕ Пермского края стал участником гуманитарной миссии в Курской области. В команде волонтёров оказались шесть представителей Добро. Центров из Соликамского, Красновишерского и Лысьвенского округов. Также в Курске работали волонтёр Дома Молодёжи Перми и сотрудники Ресурсного центра добровольчества и благотворительности Прикамья.
В Курске волонтёры выполняли работу младшего медицинского персонала в медицинском учреждении и пансионате, помогали чем могли в каждодневных бытовых заботах жителей города.
В пансионате активисты помогали в передвижении и транспортировке маломобильных пациентов, организовали два мероприятия с квизами и мастер-классами, оказывали техническую и информационную поддержку жителям. Добровольцы помогли разобрать 13 коробок книг, занимались инвентаризацией новогодних игрушек. Пермяки передали курянам более 800 открыток и методики для работы в пансионате.
Активисты Прикамья оказывали жителям Курска комплексную помощь — они ухаживали за лежачими пациентами и теми, кому только провели операции, поддерживали психологически, занимались эвакуацией 10 бойцов. Волонтёры выполняли необходимую работу санитарного персонала и поднимали качество жизни пациентов — кормили их, меняли бельё, подстригли 24 человека, самостоятельно изготовили 100 медицинских салфеток.
Во время работы команды в Курске волонтёры участвовали в двух встречах — познакомились с заместителем командира роты по военно-политической работе инженерно-саперного батальона бригады «БАРС-Курск» Петросом Погосяном («Замполит») и представителями медицинского батальона, оказывающего помощь в Курске. Во время встречи с Замполитом обсудили обстановку на местах, продумали оптимальный вариант гуманитарной логистики, говорили о роли надёжного тыла, без которого невозможно безопасное восстановление населенных пунктов.
На встрече с медицинским батальоном прошло обучение участников навыкам тактической медицины. Участники научились накладывать жгут-турникет, пользоваться перевязочными пакетами, узнали основные правила выживания в условиях чрезвычайной ситуации. Пермская передала бойцам гуманитарную помощь.
«Такая помощь — доказательство того, что мы сильнее страха», — отметила отметила руководитель Ресурсного центра добровольчества и благотворительности Пермского края Алина Ювакаева.
Она сказала, что команда волотёров с первых дней работы проявляла высокий профессионализм.
«Наши девушки смело взялись за задачи в реанимации и оказывали всестороннюю поддержку жителям. Спасибо, что не остаётесь в стороне. Пусть ваш пример вдохновляет других присоединяться к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ», — подытожила Алина Ювакаева.