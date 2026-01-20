В Курске завершилась гуманитарная миссия штаба #МЫВМЕСТЕ Прикамья

Во время работы команды в Курске волонтёры участвовали в двух встречах — познакомились с заместителем командира роты по военно-политической работе инженерно-саперного батальона бригады «БАРС-Курск» Петросом Погосяном («Замполит») и представителями медицинского батальона, оказывающего помощь в Курске. Во время встречи с Замполитом обсудили обстановку на местах, продумали оптимальный вариант гуманитарной логистики, говорили о роли надёжного тыла, без которого невозможно безопасное восстановление населенных пунктов.