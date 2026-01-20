«Возможно повторение»: когда ждать стабилизации геомагнитной обстановки

В космосе заканчивается первая импульсивная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра упала до 900 км/с, хотя и она превышает обычную в 2,5 — 3 раза. При этом сохраняются в 10 раз повышенные значения индукции магнитного поля около Земли. Но все же теперь они из «невероятных» перешли в область «экстремально сильных» значений. Об этом сообщается в Telegram-канале ИКИ РАН.
Кроме того, ученые наблюдают быструю смену знака магнитного поля. И если тенденция продолжится, через несколько часов может возникнуть второй сильный всплеск, возвращение индексов на уровень минимум G4 и новая попытка штурма G5.
Такая обстановка продлится не меньше суток. А полной стабилизации геомагнитной обстановки стоит ждать не раньше, чем через двое-трое суток.
В России минувшей ночью можно было наблюдать одни из самых мощных в ХХI веке полярных сияний. Ночью 21 января космическое событие может повториться, но может быть уже не таким мощным.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили, что человечество может столкнуться с магнитной бурей экстремальной мощности в течение ближайших часов.
До этого сообщалось, что по Земле ударил мощнейший радиационный шторм века. Сайт KP.RU рассказал, чем он опасен.