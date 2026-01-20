«Возможно повторение»: когда ждать стабилизации геомагнитной обстановки

В космосе заканчивается первая импульсивная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра упала до 900 км/с, хотя и она превышает обычную в 2,5 — 3 раза. При этом сохраняются в 10 раз повышенные значения индукции магнитного поля около Земли. Но все же теперь они из «невероятных» перешли в область «экстремально сильных» значений. Об этом сообщается в Telegram-канале ИКИ РАН.