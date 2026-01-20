Аксенов поздравил крымчан с Днем Республики Крым

Сегодня, 20 января, празднуется День Республики Крым. Ровно 35 лет назад состоялся референдум о статусе полуострова.
Большинство участников референдума — 93% при явке 81% — поддержали воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, которая должна была стать субъектом СССР и участником союзного договора.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к жителям региона с поздравлением по случаю знаменательной даты.
«Это впечатляющий пример единства на основе общих ценностей и целей, упорства и последовательности в их достижении. Народ, обладающий такими качествами, способен творить историю. Так было в январе 1991 года, так было в феврале и марте 2014-го. Так происходит и сегодня. С праздником, друзья!» — написал Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что 20 января 1991 года стало важным событием в новейшей истории полуострова и всей страны. В этот день жители Крыма выразили всему миру свою позицию быть вместе с Россией.