В Иркутском округе восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

В Иркутском округе к 12:53 20 января 2026 года вернули электроснабжение. Как сообщает канал «Свет 38», восстановительные работы полностью завершены в микрорайоне Парк Пушкино, дачном поселке «Ромашка», коттеджном поселке «Варежки».
Напомним, отключение произошло из-за пожара на трансформаторной подстанции, который вспыхнул из-за перегрузки. По всей видимости, сибиряки слишком часто использовали электроприборы в морозы. Нагрузка на линию выросла всего за 40 минут, из-за чего и повредились рубильники. Это не первый случай. Днем ранее, 19 января, также вспыхнуло пламя. Его удалось оперативно потушить.
— Бригады поменяли поврежденный провод, перераспределили нагрузку, установив к имеющимся двум рубильникам, еще один. Убедительная просьба: не перегружайте электросети, не включайте одновременно сразу несколько приборов, — добавили в администрации.
На случай нештатных ситуаций в Марковской школе действует пункт временного размещения на 1,5 тысячи человек. Благо, он никому так и не пригодился.
