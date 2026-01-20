В Иркутском округе восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

Напомним, отключение произошло из-за пожара на трансформаторной подстанции, который вспыхнул из-за перегрузки. По всей видимости, сибиряки слишком часто использовали электроприборы в морозы. Нагрузка на линию выросла всего за 40 минут, из-за чего и повредились рубильники. Это не первый случай. Днем ранее, 19 января, также вспыхнуло пламя. Его удалось оперативно потушить.