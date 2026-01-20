Ричмонд
Трамп заявил, что ЕС не будет сильно сопротивляться его планам по Гренландии

Трамп уверен, что ЕС не помешает его планам в отношении Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своих планах по урегулированию «гренландского вопроса», выразив уверенность, что Европейский союз не станет этому активно препятствовать. Об этом сообщает Bloomberg.

Выступая на митинге во Флориде, Трамп назвал остров необходимым элементом национальной безопасности для противодействия растущему влиянию России и Китая в Арктике. По его словам, Дания, в состав которой входит Гренландия, не обладает достаточными оборонными возможностями для защиты стратегической территории.

«Это необходимо. Это должно быть сделано», — заявил американский лидер.

Прежде Трамп заявил, что полон решимости ввести пошлины против стран Европейского союза, если заключить сделку по Гренландии так и не удастся. Он подчеркнул, что серьезно настроен на заключение сделки по Гренландии.

