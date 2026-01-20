Трамп заявил, что ЕС не будет сильно сопротивляться его планам по Гренландии

Выступая на митинге во Флориде, Трамп назвал остров необходимым элементом национальной безопасности для противодействия растущему влиянию России и Китая в Арктике. По его словам, Дания, в состав которой входит Гренландия, не обладает достаточными оборонными возможностями для защиты стратегической территории.