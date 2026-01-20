Радий Хабиров исполнил мечту Богдана Абилова из Уфы

Мечты сбываются! В этом лично убедился 10-летний уфимец Богдан Абилов, который очень любит самолеты, но ни разу на них не летал. Благодаря ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний» о заветном желании мальчика побывать в аэропорту узнал Глава Башкирии Радий Хабиров и решил помочь с ее исполнением. А еще руководитель республики пообщался с мамой Богдана, и они договорились, что семья получит поддержку, когда они соберутся в дальнее путешествие.