Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видеокамера на земельном участке признана угрозой частной жизни соседей

Видеокамера, установленная на частном участке, может стать поводом для судебного разбирательства, если в объектив попадают соседи.

Видеокамера, установленная на частном участке, может стать поводом для судебного разбирательства, если в объектив попадают соседи. Такой вывод следует из решения московского суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

История началась в подмосковном СНТ. Владелица одного из участков заметила под коньком крыши двухэтажного дома соседей IP-камеру с широким углом обзора. Устройство было оснащено датчиком движения и функциями записи видео и звука.

По расположению камеры женщина сделала вывод, что в кадр попадают ее передвижения по территории участка, а также перемещения родственников и гостей.

Сначала претензия была направлена соседям через мессенджер. Однако камеру не убрали и не перенастроили. Тогда хозяйка участка обратилась в суд.

После подачи иска ответчики перевесили камеру, но процесс все равно дошел до рассмотрения. Суд исследовал характеристики устройства и установил, что первоначально объектив захватывал 30−40% площади участка истицы. Также суд учел, что доступ к записи могли потенциально получить третьи лица — через пароль, приложение или QR-код.

В решении указано, что факт переноса камеры после обращения в суд свидетельствует о признании нарушения права на неприкосновенность частной жизни.

При этом требование обязать соседей перевесить камеру суд оставил без удовлетворения: на момент рассмотрения дела, по мнению суда, нарушение уже было устранено.

В то же время суд взыскал с ответчиков судебные расходы — оплату представителя, участие специалиста, подготовку заключения и госпошлину.

Отдельно отмечается, что сама по себе установка камеры не означает автоматического хранения или распространения данных о частной жизни. Суд пришел к выводу, что правонарушение в строгом смысле доказано не было, поскольку спорная ситуация была устранена до заседания.

Читайте также: Вдова убитого главы российского района потребовала с чиновников ₽10 млн.