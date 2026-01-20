Видеокамера на земельном участке признана угрозой частной жизни соседей

Видеокамера, установленная на частном участке, может стать поводом для судебного разбирательства, если в объектив попадают соседи. Такой вывод следует из решения московского суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
История началась в подмосковном СНТ. Владелица одного из участков заметила под коньком крыши двухэтажного дома соседей IP-камеру с широким углом обзора. Устройство было оснащено датчиком движения и функциями записи видео и звука.
По расположению камеры женщина сделала вывод, что в кадр попадают ее передвижения по территории участка, а также перемещения родственников и гостей.
Сначала претензия была направлена соседям через мессенджер. Однако камеру не убрали и не перенастроили. Тогда хозяйка участка обратилась в суд.
После подачи иска ответчики перевесили камеру, но процесс все равно дошел до рассмотрения. Суд исследовал характеристики устройства и установил, что первоначально объектив захватывал 30−40% площади участка истицы. Также суд учел, что доступ к записи могли потенциально получить третьи лица — через пароль, приложение или QR-код.
В решении указано, что факт переноса камеры после обращения в суд свидетельствует о признании нарушения права на неприкосновенность частной жизни.
При этом требование обязать соседей перевесить камеру суд оставил без удовлетворения: на момент рассмотрения дела, по мнению суда, нарушение уже было устранено.
В то же время суд взыскал с ответчиков судебные расходы — оплату представителя, участие специалиста, подготовку заключения и госпошлину.
Отдельно отмечается, что сама по себе установка камеры не означает автоматического хранения или распространения данных о частной жизни. Суд пришел к выводу, что правонарушение в строгом смысле доказано не было, поскольку спорная ситуация была устранена до заседания.
Читайте также: Вдова убитого главы российского района потребовала с чиновников ₽10 млн.