Тест на ВПЧ будет бесплатным для россиянок по полису ОМС

Вирус папилломы человека представляет собой обширную группу вирусов (насчитывается свыше 200 типов), которые преимущественно передаются при половом контакте, а также через контакт кожи и слизистых оболочек. Инфекция может приводить к формированию бородавок, папиллом и кондилом. Отдельные высокоонкогенные типы ВПЧ, в частности 16-й и 18-й, ассоциированы с развитием злокачественных новообразований, прежде всего рака шейки матки. Вирусы классифицируются по степени онкогенного риска на высоко- и низкоонкогенные.