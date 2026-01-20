Тест на ВПЧ будет бесплатным для россиянок по полису ОМС

Тест на ВПЧ стал доступен в России в рамках репродуктивной диспансеризации.
Женщинам в России в рамках репродуктивной диспансеризации по полису ОМС стала доступна диагностика ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом говорится в соответствующем документе.
«Диагностические исследования на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ вошли в первый этап диспансеризации для женщин 21−49 лет. Если первичный тест даст положительный результат, будет дополнительно проводиться жидкостная онкоцитология», — передает ТАСС.
Вирус папилломы человека представляет собой обширную группу вирусов (насчитывается свыше 200 типов), которые преимущественно передаются при половом контакте, а также через контакт кожи и слизистых оболочек. Инфекция может приводить к формированию бородавок, папиллом и кондилом. Отдельные высокоонкогенные типы ВПЧ, в частности 16-й и 18-й, ассоциированы с развитием злокачественных новообразований, прежде всего рака шейки матки. Вирусы классифицируются по степени онкогенного риска на высоко- и низкоонкогенные.
С 2026 года в России будет действовать обновленный порядок диспансеризации. В перечень обязательных обследований включат скрининг на вирусные гепатиты, вирус папилломы человека, а также лабораторные исследования для оценки репродуктивного здоровья. Главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», терапевт Дмитрий Демидик отметил, что соответствующие изменения уже внесены в регламент проведения профилактических медицинских осмотров и будут распространяться на всю территорию страны.