Трамп поговорил с генсеком НАТО о Гренландии

Президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил ситуацию вокруг Гренландии. По словам политика, он дал понять партнеру по альянсу, что остров имеет ключевое значение для безопасности США и мира.