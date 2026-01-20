Ричмонд
Трамп поговорил с генсеком НАТО о Гренландии

Президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил ситуацию вокруг Гренландии. По словам политика, он дал понять партнеру по альянсу, что остров имеет ключевое значение для безопасности США и мира.

