Сталлоне показал тренировку в зале и поразил фанатов формой

79-летний Сильвестр Сталлоне опубликовал видео из спортзала и вызвал бурную реакцию подписчиков.

Источник: Аргументы и факты

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал в соцсетях видео из спортзала и удивил поклонников своей физической формой.

79-летний Сталлоне снял себя в зеркале в черном спортивном костюме — брюках и облегающей майке, которая подчеркнула мышцы актера. В подписи к видео звезда фильма «Рокки» отметил, что с возрастом тренировки даются все сложнее, но требуют еще большей самоотдачи.

«С каждым годом становится все труднее и труднее, поэтому нужно стараться еще сильнее. Кровь, пот и слезы», — написал он.

Публикация быстро набрала более 266 тысяч лайков и вызвала активное обсуждение в комментариях. Пользователи восхитились формой актера и назвали его примером для подражания.

«Этому мужчине почти 80 — какое вдохновение», «Он отлично выглядит для своего возраста», «Живая легенда», «Ты выглядишь моложе многих», — написали подписчики.