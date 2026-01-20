Сталлоне показал тренировку в зале и поразил фанатов формой

79-летний Сталлоне снял себя в зеркале в черном спортивном костюме — брюках и облегающей майке, которая подчеркнула мышцы актера. В подписи к видео звезда фильма «Рокки» отметил, что с возрастом тренировки даются все сложнее, но требуют еще большей самоотдачи.