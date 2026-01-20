Жители Хатанги опасаются закрытия единственного родильного отделения

Сотрудники медучреждения рассказали, что планируется урезать ставки врача-анестезиолога и медсестры-анестезиста до 0,5. Поскольку отделение небольшое и работает с минимальным штатом, такое сокращение фактически означает его остановку. В настоящее время на учёте по беременности в Хатанге состоят 22 женщины.