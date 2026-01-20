Ричмонд
Жители Хатанги опасаются закрытия единственного родильного отделения

На внутреннем собрании персоналу объявили о планах сокращения ключевых ставок.

Источник: Freepik

В Таймырской районной больнице в посёлке Хатанга может быть ликвидировано единственное в муниципалитете родильное отделение. Как сообщил депутат Таймырского районного совета Алексей Бойков, на внутреннем собрании персоналу объявили о планах сокращения ключевых ставок.

Сотрудники медучреждения рассказали, что планируется урезать ставки врача-анестезиолога и медсестры-анестезиста до 0,5. Поскольку отделение небольшое и работает с минимальным штатом, такое сокращение фактически означает его остановку. В настоящее время на учёте по беременности в Хатанге состоят 22 женщины.

Как отмечает депутат, формальным основанием для оптимизации называют письмо краевого министерства здравоохранения о согласовании структуры на 2026 год. Однако, по словам работников больницы, под сокращение попадают конкретные специалисты, с которыми у руководства существует «давний конфликт».

Местные жители и медики также сомневаются, что на полставки в условиях Крайнего Севера согласится работать хоть один квалифицированный врач-анестезиолог. Это автоматически приведёт к прекращению работы родблока.

В посёлке Хатанга проживает около 3 тысяч человек, ближайшие родильные отделения находятся в Дудинке и Норильске, до которых сотни километров по бездорожью.