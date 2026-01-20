Перепись населения в Узбекистане: опрошено почти 2,5 млн домохозяйств

Для проведения переписи созданы 14 региональных и 208 районных и городских штабов. Проведена подготовка около 60 тысяч переписчиков. В частности, к процессу привлечены 54 тысячи представителей «махаллинской семерки», 2,6 тысячи резервных сотрудников и 4 тысячи членов территориальных штабов. Кроме того, обучение прошли 480 тренеров из министерств и ведомств, а также 3 200 волонтеров из вузов.