Пьяный мужчина оскорблял других пассажиров и работников аэропорта Иркутска

IrkutskMedia, 20 января. 45-летний пассажир рейса «Иркутск — Ташкент» был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 и 20.1 ч.1 КоАП РФ. Мужчина в нетрезвом состоянии находился в международном терминале аэропорта Иркутска и нецензурно выражался в адрес работников воздушной гавани и других пассажиров, вел себя неадекватно, не реагируя на замечания. Нарушитель был доставлен в дежурную часть, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.