Пьяный мужчина оскорблял других пассажиров и работников аэропорта Иркутска

IrkutskMedia, 20 января. 45-летний пассажир рейса «Иркутск — Ташкент» был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 и 20.1 ч.1 КоАП РФ. Мужчина в нетрезвом состоянии находился в международном терминале аэропорта Иркутска и нецензурно выражался в адрес работников воздушной гавани и других пассажиров, вел себя неадекватно, не реагируя на замечания. Нарушитель был доставлен в дежурную часть, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Ранее агентство сообщало, что сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого авиапассажира в аэропорту Иркутска. Сообщение о том, что на борт воздушного судна рейсом «Иркутск — Хабаровск» требуется наряд полиции, поступило в дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте. Правоохранители прибыли на место и установили 38-летнего уроженца Приморского края, который находился в нетрезвом состоянии и выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводников и пассажиров.