Трамп сообщил о телефонном разговоре с генсеком НАТО по вопросу Гренландии

Трамп утверждает, что США являются «единственной державой, которая может обеспечить мир во всем мире».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсуждалась тема Гренландии. Об этом американский лидер заявил, комментируя вопросы международной безопасности и интересы США в Арктическом регионе.

«У меня состоялся очень хороший телефонный разговор с Марком Рютте… Как я всем очень ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Обратного пути нет — в этом все согласны!», — написал он в Truth.

По его словам, США является «единственной державой, которая может обеспечить мир во всем мире». «И это делается, очень просто, посредством силы», — добавил он.

Тем временем жители Гренландии активно выражают свое недовольство возможным вмешательством США в дела острова. Тысячи гренландцев вышли на митинг с лозунгом «Мы не товар».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше