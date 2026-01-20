Средняя ставка по коротким вкладам в РФ упала ниже 15 процентов

Средняя ставка по депозитам сроком на три месяца упала до 14,86 процента в 20 крупнейших российских банках. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в сервисе «Финуслуги».
— Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86 процента. Это минимальное значение с июля 2024 года, — добавили на сайте.
Вклады на три месяца были единственными, где средний показатель ставки превышал 15 процентов годовых. В крупнейших банках страны разброс составил от 6,8 процента до 18 процентов.
По данным СМИ, стоимость услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт увеличится в России с начала 2026 года из-за отмены льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко также отметил, что продукты питания, а также алкогольная и табачная продукция в России резко подорожают.
На какие продукты и товары в 2026 году ожидается значительный рост цен, «Вечерняя Москва» обсудила с доктором экономических наук Леонидом Холодом.