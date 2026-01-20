Бобровский был тронут поддержкой трибун после драки с вратарем «Сан-Хосе»

Драка произошла после конфликта хоккеиста «Флориды» Эвана Родригеса и защитника «Сан-Хосе» Винсента Дешарне, в который вмешался Неделькович. В ответ на это Бобровский влетел во вратаря «Сан-Хосе» и сорвал с него шлем. Голкиперы обменивались ударами, а затем упали на лед.