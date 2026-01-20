Ричмонд
Бобровский был тронут поддержкой трибун после драки с вратарем «Сан-Хосе»

Вратарь «Флориды» Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» Недельковичем.

Источник: Аргументы и факты

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признался, что был тронут поддержкой болельщиков после драки с американским голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова хоккеиста приводит пресс-служба «Флориды».

Драка произошла после конфликта хоккеиста «Флориды» Эвана Родригеса и защитника «Сан-Хосе» Винсента Дешарне, в который вмешался Неделькович. В ответ на это Бобровский влетел во вратаря «Сан-Хосе» и сорвал с него шлем. Голкиперы обменивались ударами, а затем упали на лед.

Бобровский, комментируя инцидент, назвал поддержку трибун после драки трогательной и захватывающей.

«Я не ожидал, что будет столько скандирования, но это было приятное чувство», — поделился впечатлениями Бобровский.

Одноклубник Бобровского Мэттью Ткачук заявил, что не поверил глазам, увидев драку вратарей.

«Когда лучший вратарь в мире делает такое — это просто невероятно. Мы знаем, что он значит для нашей команды», — сказал американский форвард «Флориды».

Он добавил, что игроки должны воспринять поступок Бобровского как искру и направить этот огонь и эту энергию на следующую выездную серию.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Сан-Хосе». В следующем матче «Флорида» на выезде сыграет с «Виннипегом». Игра состоится в ночь на 23 января по московскому времени.

Добавим, что драка Бобровского и Недельковича стала первой потасовкой вратарей в НХЛ с 2020 года.

Ранее стало известно, что российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ.