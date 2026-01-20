Ричмонд
Грузовик влетел в эвакуатор на трассе в Башкирии: есть погибший

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель эвакуатора.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 19 января, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Госавтоинспекция республики, авария случилась на 80-м километре автодороги Р-240 (подъезд к трассе М-12).

Согласно предварительной информации, 46-летний водитель грузовика Mercedes-Benz по дороге из Дюртюлей в Уфу, чтобы избежать столкновения с остановившейся на полосе Lada Granta, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗель NEXT».

В результате столкновения 38-летний водитель эвакуатора скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины аварии.