Грузовик влетел в эвакуатор на трассе в Башкирии: есть погибший

Согласно предварительной информации, 46-летний водитель грузовика Mercedes-Benz по дороге из Дюртюлей в Уфу, чтобы избежать столкновения с остановившейся на полосе Lada Granta, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗель NEXT».