«Нам нужно ее получить»: Трамп будет продавливать тему Гренландии в Давосе

Президент США Дональд Трамп озвучил планы во время посещения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Глава Белого дома намерен уже в Европе обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Об этом сообщает Reuters.
«Нам нужно получить ее. Они должны пойти на это. Дания не может защитить ее, хотя они прекрасные люди», — цитирует главу Белого дома агентство.
При этом Трамп снова озвучил тезис о том, что датские власти за 20 лет не смогли устранить угрозу для острова, якобы исходящую от России.
Эксперты ранее отметили, что заявления президента США Дональда Трампа о якобы российской угрозе для Гренландии поставили Евросоюз перед сложным выбором.
Российский посол в Дании Владимир Барбин сообщил, что РФ не вынашивает планов в отношении острова и не угрожает странам Арктики. Он также отметил, что Москва не претендует на чужие территории и не занимается военным давлением на соседей.