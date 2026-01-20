Ричмонд
«Нам нужно ее получить»: Трамп будет продавливать тему Гренландии в Давосе

Reuters: Трамп намерен обсудить в Давосе вопрос Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп озвучил планы во время посещения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Глава Белого дома намерен уже в Европе обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно получить ее. Они должны пойти на это. Дания не может защитить ее, хотя они прекрасные люди», — цитирует главу Белого дома агентство.

При этом Трамп снова озвучил тезис о том, что датские власти за 20 лет не смогли устранить угрозу для острова, якобы исходящую от России.

Эксперты ранее отметили, что заявления президента США Дональда Трампа о якобы российской угрозе для Гренландии поставили Евросоюз перед сложным выбором.

Российский посол в Дании Владимир Барбин сообщил, что РФ не вынашивает планов в отношении острова и не угрожает странам Арктики. Он также отметил, что Москва не претендует на чужие территории и не занимается военным давлением на соседей.

