Стало известно, когда начнётся ремонт лицея № 46 в Уфе

Строители приступят к работам в затонской школе 2 февраля, сообщили в администрации Ленинского района Уфы. Всего в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Молодежь и дети» в столице Башкирии обновят 16 школ. На время ремонта порядка 15 тысяч учеников переведут в другие учебные заведения.