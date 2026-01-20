Стало известно, когда начнётся ремонт лицея № 46 в Уфе

Строители приступят к работам в затонской школе 2 февраля, сообщили в администрации Ленинского района Уфы. Всего в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Молодежь и дети» в столице Башкирии обновят 16 школ. На время ремонта порядка 15 тысяч учеников переведут в другие учебные заведения.
Ремонт запланирован масштабный: он затронет кровлю, фасад, электричество, системы отопления и водоснабжения, сантехнику, потолки и полы, лестницы и входную группу, и многое другое. Также будет закуплено оборудование.
На эти цели федеральный бюджет выделил в рамках программы 91,26 млн руб., в результате торгов стоимость контракта снижена на 3% до 88,52 млн руб.
В администрации Ленинского района отметили, что за ремонтом будет вестись постоянный контроль, что поможет оперативно устранять недочёты и соблюдать сроки.
В то же время 26 января после масштабного обновления начнёт работать другая затонская школа — центр образования № 163.