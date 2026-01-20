В Тюмени в контейнере для мусора нашли коробку с деньгами

Деньги случайно оказались в баке для отходов (архивное фото).
Житель Тюменской области выкинул в мусор коробку из-под чая, в которой хранились деньги. «Клад» обнаружили до того, как он был переработан и уничтожен. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора ТЭО.
«В Тюменской области житель случайно выбросил в контейнер для ТКО коробку из-под чая, в которой хранились деньги. Их удалось вовремя обнаружить, найти владельца и вернуть ему средства. О сумме он пожелал не распространяться», — сообщили URA.RU в ТЭО.
Там добавили, что обычно вернуть выброшенное практически невозможно. В мусоровозах все собранное прессуется, а затем отправляется на сортировку. Она происходит автоматически, но на некоторых этапах оборудованию помогают люди. Но даже они не заточены на то, чтобы искать конкретные предметы.
«Встречались в нашей работе удивительные случаи. Например, удавалось обнаружить и вернуть владельцам награды и медали. Чудесным образом иногда остаются живы и обретают новый дом попавшие в поток отходов животные», — рассказали в ТЭО.