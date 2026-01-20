Анализ на ВПЧ стал доступен для жительниц России по ОМС

Россиянки в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС смогут бесплатно сдать анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). Соответствующая информация следует из документа.
Нововведения вошли в первый этап диспансеризации для женщин 21−49 лет. Если тест даст положительный результат, то будет проводиться жидкостная онкоцитология.
ВПЧ — распространенная группа вирусов, которая передается половым путем, а также через контакт с кожей и слизистыми оболочками.
Вирус способствует появлению бородавок, папиллом, кондилом. Некоторые типы также могут вызвать рак, особенно шейки матки, передает ТАСС.
Ранее академик РАН Сергей Готье также сообщил, что с 2026 года операцию по трансплантации почки начали делать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.
Минздрав России также добавил в программу ОМС фотодинамическую терапию при раке мочевого пузыря, трансуретральную резекцию, фотодинамическую терапию при раке пищевода и многое другое.
Однако в системе ОМС произошли и другие изменения: из базового бесплатного пакета вывели несколько важных направлений.