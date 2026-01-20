Ряд международных авиарейсов прибывает в Минск с задержкой, один отменен

Так, с опозданием приземлились в Беларуси ночные рейсы авиакомпании «Белавиа» из московских аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», а также из Урумчи, и рейс компании «Азимут» из Минеральных Вод.
Также с часовым опозданием приземлился в Минске рейс белорусского авиаперевозчика из Тбилиси. Согласно расписанию, самолет должен был прибыть в 7:10, однако в белорусской столице он был в 8:10. Опаздывает и рейс «Белавиа» из Баку: самолет приземлится в 8:55 вместо 7:40.
Еще один рейс белорусского авиаперевозчика из московского аэропорта «Внуково», который должен был прибыть в Минск в 10:40, — отменен.
Что касается вылетов самолетов из белорусской столицы, то некоторые из них также выполнены с задержками. Речь о рейсах «Белавиа» в международный аэропорт Маттала Раджапакса на Шри-Ланке, в аэропорт Салала в Омане.
Почти на три часа задержался ночной рейс компании «Азимут» из Минеральных вод: вместо 1:25 он прибыл в 4:10.
С задержкой отправится из Минска рейс «Белавиа» в Москву в аэропорт «Шереметьево». Этот самолет должен был вылететь в 7:40, но отправится только в 9:10. Согласно данным онлайн табло, регистрация на этот рейс окончена.
Еще один утренний рейс этой авиакомпании в Москву, но в аэропорт «Внуково» был отменен. Он должен был вылететь из белорусской столицы в 6:40.
С чем связаны задержки и отмена рейсов, не сообщается.