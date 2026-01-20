Ричмонд
«Миллионы на ликвидацию». Долина столкнулась с новой проблемой

Life: Долина потратит 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певице Ларисе Долиной придется потратить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life.

«Новая проблема Ларисы Долиной: певице придется потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда», — говорится в публикации.

Отмечается, что искусственный водоем будут закапывать в течение около двух месяцев.

В декабре СМИ рассказали о подмосковном доме певицы. По информации Life, Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги.