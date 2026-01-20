«Миллионы на ликвидацию». Долина столкнулась с новой проблемой

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певице Ларисе Долиной придется потратить 50 миллионов рублей, чтобы избавиться от самодельного пруда, сообщает Life.
«Новая проблема Ларисы Долиной: певице придется потратить около 50 миллионов рублей на ликвидацию самодельного пруда», — говорится в публикации.
Отмечается, что искусственный водоем будут закапывать в течение около двух месяцев.
В декабре СМИ рассказали о подмосковном доме певицы. По информации Life, Долина 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги.