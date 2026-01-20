Ричмонд
Уничтожили в СССР: опубликованы кадры потерянной архитектуры Новосибирска — 30 фото разрушенных храмов, вокзалов и памятников

Порой, идя по улице, задумываешься: а что стояло на месте этого здания или парка? А здесь могла стоять церковь или баня, жилой дом или конюшня. Всё это исчезло с карты города навсегда, и теперь мы можем увидеть старинные постройки только на фото. Но кое-что осталось — памятники архитектуры. Некоторые выглядят довольно презентабельно, другие же находятся в плачевном состоянии. Предлагаем фотопрогулку по Новосибирску царских времен и времен СССР.