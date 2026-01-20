Такого не было давно: по Земле 20 января ударила восьмибалльная магнитная буря

Ученые предупреждают, что удар плазмы вызовет сильные геомагнитные возмущения — почти как буря уровня G4. С небольшим шансом активность может быть еще выше, но в целом это значит, что в этот день возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых, головные боли, слабость и раздражительность.