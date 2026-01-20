Такого не было давно: по Земле 20 января ударила восьмибалльная магнитная буря

20 января Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь за последнее время.
20 января Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь за последнее время. Причиной стал сильный выброс плазмы с Солнца после мощной вспышки. Геомагнитная активность достигла 6−7,5 балла, местами приближаясь к восьмибалльному уровню. URA.RU рассказывает, чего ждать от этого дня и как это может повлиять на самочувствие.
Вспышка на Солнце 20 января: выброс плазмы направлен прямо на Землю.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 20 января на Солнце произошла мощная вспышка, которая выбросила в космос большое облако раскаленной плазмы. Это облако движется прямо к Земле и достигнет планеты примерно к полудню по мск.
Ученые предупреждают, что удар плазмы вызовет сильные геомагнитные возмущения — почти как буря уровня G4. С небольшим шансом активность может быть еще выше, но в целом это значит, что в этот день возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых, головные боли, слабость и раздражительность.
Магнитная буря 20 января 2026.
По данным лаборатории, вероятность магнитной бури сегодня составляет 85%, еще 15% приходится на возбужденное состояние магнитосферы. Индекс Ap достиг 16, что говорит о заметных возмущениях, а поток солнечного излучения F10.7 составляет 165 — показатель выше нормы, указывающий на активное Солнце. Такие значения считаются повышенными и подтверждают нестабильную геомагнитную ситуацию.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Прогноз магнитных бурь на 21 января 2026.
Во вторник, 21 января, ожидается относительное ослабление активности, однако полное спокойствие маловероятно. По прогнозам, уровень геомагнитных колебаний будет находиться вблизи 4,5−4,7 балла — это оранжевый уровень, граничащий с магнитной бурей. Во второй половине дня активность может снизиться до 2−3 баллов, но магнитосфера продолжит «отходить» после сильного удара 20 января.
Вероятности распределяются так:
53% — спокойная обстановка, 25% — возбужденная магнитосфера, 22% — возможна магнитная буря.
Индекс Ap снизится до 10, а F10.7 вырастет до 170, что по-прежнему указывает на повышенную солнечную активность.
Атмосферное давление в Москве и Петербурге 20 января 2026.
На фоне мощной магнитной бури атмосферное давление в крупных городах остается в пределах климатической нормы, следует из данных Гидрометцентра.
Москва — около 750 мм рт. ст. Для столицы это нормальные значения: средняя климатическая норма — 748−752 мм. Резких скачков не фиксируется. Санкт-Петербург — около 765 мм рт. ст. Для северной столицы такие показатели также считаются обычными. Из-за близости к морю и частых циклонов норма для Петербурга выше, чем в Москве, и колеблется в районе 760−770 мм.
Магнитные бури в конце января 2026.
С 22 по 25 января прогнозируется относительное затишье, однако специалисты подчеркивают, что геомагнитная обстановка может измениться буквально за сутки. Уже 26−28 января ожидается новая серия магнитных бурь — на графиках снова появляется красный уровень около 5 баллов. Конец месяца, по предварительным данным, пройдет спокойнее: зеленый уровень активности, но с признаками повышенной геомагнитной нестабильности.