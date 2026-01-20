Разведывательный самолет ВМС США пролетел над Черным морем недалеко от Сочи

Согласно данным отслеживания воздушного движения, американский самолет вылетел с итальянского острова Сицилия. После этого борт направился к Черному морю, пройдя над территорией Румынии. Далее маршрут следовал в сторону Сочи, при этом самолет не приближался к Крыму.