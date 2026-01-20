Ричмонд
Разведывательный самолет ВМС США пролетел над Черным морем недалеко от Сочи

Boeing P-8A Poseidon заметили у берегов Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен над Черным морем, его маршрут пролегал в направлении Сочи. Информация об этом стала известна на основе анализа полетных данных, сообщает РИА Новости.

Согласно данным отслеживания воздушного движения, американский самолет вылетел с итальянского острова Сицилия. После этого борт направился к Черному морю, пройдя над территорией Румынии. Далее маршрут следовал в сторону Сочи, при этом самолет не приближался к Крыму.

После выполнения задачи в районе российского побережья Poseidon сделал полный круг, изменил курс в направлении грузинского Батуми, затем развернулся и взял курс обратно на Сицилию.

Boeing P-8A Poseidon — это специализированный самолет, созданный на базе пассажирского Boeing 737−800ERX. Его основное назначение — ведение разведки, обнаружение и борьба с подводными лодками, а также отслеживание движения морских судов.