Всё отключается, у кого-то даже отопление: Где в Кишинёве не будет электричества — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях электроэнергии в столице.
Адреса:
Буюканы:
Ул. Алуниш, 2, 6−12, 7−9, Бисеричий, 1−5, 2−16, пер. Бисеричий, 10, Драгомирна, 36, Хумулешть, 15−23, 18−24, Порумбреле, 2, 14−16, 22−24. 30−34, 48−50, Рошиорь, 15, 19−55, 61−63, 20−46, 50−52, 56−58, 62, 66−68, 74−86, Алба-Юлия, А. Маринеску, В. Лупу — с 09:30 до 16:30.
Ул. И. Пеливан, 17/3 — с 12:00 до 17:00.
Ботаника:
бульвар Дечебал.
Чеканы:
Жинта Латинэ, Михаил Садовяну.
Рышкановка:
улица Албишоара, Архангел Михаил, Буна Вестире, улица Крамей 2, Петру Рареш.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
