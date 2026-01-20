СМИ: Граждан Норвегии призвали готовиться к реквизиции в случае войны с Россией

Норвежские военные разослали гражданам тысячи писем, в которых сообщили о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с РФ. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в The Daily Telegraph.
— Норвегия находится в серьезной ситуации в области политики безопасности. Наше общество должно быть готово к кризисам, — уточнил глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг.
Он отметил, что на данный момент страна занимается масштабным наращиванием военной и гражданской готовности.
Политика реквизиции в Норвегии — конфискация имущества граждан в пользу армии. Под нее попадают транспортные средства, лодки, домашнее оборудование и объекты недвижимости.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить пытаться вести войну с Россией и возобновить переговоры.
По данным Politico, начавшиеся усилия ЕС по восстановлению контакта с РФ встретили сопротивление со стороны Британии. Журналисты считают, что это указывает на дипломатический раскол в коалиции.