Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Граждан Норвегии призвали готовиться к реквизиции в случае войны с Россией

Норвежские военные разослали гражданам тысячи писем, в которых сообщили о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с РФ. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в The Daily Telegraph.

Норвежские военные разослали гражданам тысячи писем, в которых сообщили о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с РФ. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в The Daily Telegraph.

— Норвегия находится в серьезной ситуации в области политики безопасности. Наше общество должно быть готово к кризисам, — уточнил глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг.

Он отметил, что на данный момент страна занимается масштабным наращиванием военной и гражданской готовности.

Политика реквизиции в Норвегии — конфискация имущества граждан в пользу армии. Под нее попадают транспортные средства, лодки, домашнее оборудование и объекты недвижимости.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить пытаться вести войну с Россией и возобновить переговоры.

По данным Politico, начавшиеся усилия ЕС по восстановлению контакта с РФ встретили сопротивление со стороны Британии. Журналисты считают, что это указывает на дипломатический раскол в коалиции.