В Петербурге создали прототип вакцины от мутировавшего птичьего гриппа

Высокопатогенный вирус гриппа птиц подтипа H5N1, известный как птичий грипп, широко циркулирует по всему миру. Так, в 2022 году, по данным ВОЗ, 67 стран уведомили о вспышках гриппа среди домашней и дикой птицы, в результате чего в пострадавших хозяйствах погибло более 131 миллиона особей.
Кроме того, H5N1 способен преодолевать межвидовой барьер и поражать млекопитающих, включая человека. В настоящее время птичий грипп не передается между людьми, однако вирус постоянно мутирует, и нельзя исключать вероятности приобретения им способности легко передаваться от человека к человеку.
Существующие вакцины часто не соответствуют актуальным штаммам, что снижает их защитные свойства. Например, в России против гриппа птиц наиболее популярны вакцины, в основе которых лежит «обезвреженный» штамм, генетически близкий к вирусам, выделенным в Китае в мае 2005 года, отмечается в сообщении Российского научного фонда.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) и Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева создали актуальный штамм вируса гриппа, который можно использовать для вакцинации птиц. Сконструировать вирус с заданными свойствами авторам позволил метод обратной генетики.
«Наша разработка — это важный шаг в борьбе с высокопатогенным гриппом птиц. Мы не только создали штамм, который можно безопасно использовать в производстве вакцин, но и обеспечили его соответствие современным циркулирующим вариантам вируса. Это особенно актуально для птицеводческих хозяйств, где вспышки H5N1 наносят огромный экономический ущерб. В перспективе наша технология может быть адаптирована и для других опасных штаммов гриппа», — приводят в РНФ слова руководителя проекта, старшего преподавателя кафедры эпизоотологии имени В. П. Урбана СПбГУВМ Николая Тарлавина.
Авторы использовали новый штамм для вакцинации цыплят. Для этого птицам дважды с интервалом в 14 дней ввели вирусосодержащий препарат и на 28 день эксперимента измерили в их крови уровень антител, специфичных к H5N1. Оказалось, что он в десять раз превышает количество, минимально необходимое для эффективной защиты организма от вируса. Таким образом, прототип вакцины вызывает сильный иммунный ответ, достаточный для защиты от болезни.