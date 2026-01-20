В Петербурге создали прототип вакцины от мутировавшего птичьего гриппа

«Наша разработка — это важный шаг в борьбе с высокопатогенным гриппом птиц. Мы не только создали штамм, который можно безопасно использовать в производстве вакцин, но и обеспечили его соответствие современным циркулирующим вариантам вируса. Это особенно актуально для птицеводческих хозяйств, где вспышки H5N1 наносят огромный экономический ущерб. В перспективе наша технология может быть адаптирована и для других опасных штаммов гриппа», — приводят в РНФ слова руководителя проекта, старшего преподавателя кафедры эпизоотологии имени В. П. Урбана СПбГУВМ Николая Тарлавина.