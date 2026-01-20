Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 БПЛА сбили над Ростовской областью вечером 19 января

Вечером 19 января над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 января, в период с 20:00 до 23:00, дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Был сбит 21 дрон самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за минувший вечер по стране было перехвачено 47 беспилотников. Из них 19 сбили над Брянской областью, пять — над Калужской. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше