21 БПЛА сбили над Ростовской областью вечером 19 января

Вечером 19 января, в период с 20:00 до 23:00, дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Был сбит 21 дрон самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за минувший вечер по стране было перехвачено 47 беспилотников. Из них 19 сбили над Брянской областью, пять — над Калужской. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше