Венцеслав в кризисе, Абрикосов в клининге, Бузова в хитах: Что стало с участниками «Дома-2»

Как Бузова стала главной поп-звездой.
Ольга Бузова пришла на проект «Дом-2» в 2004 году в качестве участницы и быстро стала одной из самых заметных фигур реалити-шоу. На протяжении нескольких лет зрители наблюдали за её попытками построить отношения. После завершения участия в проекте Бузова сумела конвертировать телевизионную популярность в устойчивую медийную карьеру.
В 2008 году Бузова стала ведущей «Дома-2». Работа в кадре позволила ей закрепиться в статусе медийного лица. Параллельно Бузова развивалась в других сферах: принимала участие в театральных постановках, выпускала книги автобиографического характера, активно вела социальные сети, формируя личный бренд.
С 2016 года, во время сложного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова начала музыкальную карьеру. Несмотря на неоднозначную реакцию профессионального сообщества, её песни получили широкое распространение и коммерческий успех. Концертная деятельность, участие в музыкальных премиях и сотрудничество с крупными лейблами позволили Бузовой занять нишу в массовой поп-культуре.
Сегодня Ольга Бузова остаётся одной из самых узнаваемых медийных персон, чьё появление на любом мероприятии вызывает оживлённый интерес публики.
Королева скандалов и её резкие повороты.
Алёна Водонаева стала участницей «Дома-2» в 2004 году и быстро привлекла внимание зрителей благодаря яркому поведению и эмоциональности. Её образ на проекте строился вокруг конфликтов, резких высказываний и активного участия в личных драмах, что сделало Водонаеву одной из самых обсуждаемых фигур.
После ухода из шоу Алёна Водонаева сосредоточилась на развитии медийной карьеры. Она принимала участие в различных телевизионных проектах, вела развлекательные программы и ток-шоу. Постепенно её деятельность сместилась в сторону персонального блогинга.
Формат соцсетей позволил Водонаевой остаться на слуху — и она использовала его как площадку для злословия. В частности, она требовала запретить полным людям появляться в общественных местах, критиковала маткапитал и оскорбляла его получателей, в 2020 году жёстко высказалась о воссоединении Крыма с Россией, назвав его «аннексией» и «не соответствующим нормам международного права». В январе 2021 года Водонаева выступила в поддержку оппозиционеров. Но спустя два года скандалистка изменила свою точку зрения и поддержала начало специальной военной операции.
Как Абрикосов променял шоу-бизнес на клининг.
Студент Воронежской академии искусств Роман Тертишный, получивший псевдоним Май Абрикосов, пришёл на проект в 2004 году и стал одним из самых ярких участников благодаря своей внешности и артистизму. Он встречался с Ольгой Николаевой (Солнце) и Алёной Водонаевой, но позже признался, что эти отношения были постановочными.
В 2007 году, после ухода из проекта, Роман начинал вести телешоу о мистике, но долго не продержался. Также он снялся в сериале «Победный ветер, ясный день» и хотел было продолжать актёрскую карьеру, но закрепиться ему не удалось.
После этих неудач Тертишный уехал в деревню под Воронеж и начал вести уединённую жизнь, но полностью шоу-бизнес не оставил. Он завёл блог и стал разоблачителем закулисных секретов «Дома-2» и главным критиком шоу, даже вызывался провести его реорганизацию.
В 2025 году Май рассказал, что открыл ИП, занялся клинингом и руководит нанятыми сотрудниками. При этом он продолжает обличать знаменитостей и обсуждать шоу-бизнес — писал о конфликтах Ксении Бородиной и Анастасии Волочковой, инфоблогерах.
Как живёт самый эксцентричный участник.
Венцеслав Венгржановский появился в «Доме-2» как один из самых нестандартных участников проекта. Его поведение, манера общения и внешний образ резко выделялись на фоне остальных, что быстро сделало его объектом внимания зрителей и героем мемов.
После ухода из «Дома-2» Венгржановский предпринимал попытки сохранить медийное присутствие. Он участвовал в ток-шоу, давал интервью и появлялся в развлекательных программах, где его образ зачастую продолжал эксплуатироваться в ироничном или провокационном ключе. Однако устойчивой телевизионной карьеры за пределами формата реалити ему выстроить не удалось.
В дальнейшем Венцеслав пробовал себя в различных сферах, включая интернет-проекты и публичные выступления. Его активность в социальных сетях стала основным каналом коммуникации с аудиторией, хотя интерес к персоне постепенно снижался.
СМИ сообщали, что Венцеслав устроился в салон магии, где гадал на картах. Затем он пытался стать тревел-блогером, но и тут Венгржановский потерпел фиаско: его первый выпуск стал единственным. Затем пресса публиковала информацию о проблемах Венцеслава: из-за отсутствия работы он якобы влез в долги, стал прикладываться к бутылке.
Почему Должанского не принял шоу-бизнес.
Николай Должанский стал участником «Дома-2» как персонаж, резко отличавшийся от типичного образа участника реалити-шоу. Его поведение, стиль общения и эксцентричные выходки быстро сделали его заметным, однако популярность носила специфический характер. Должанский чаще воспринимался не как герой романтической линии, а как комедийно-маргинальный персонаж, существующий на грани иронии и социального эксперимента.
Во время пребывания на проекте Николай регулярно оказывался в центре конфликтов, нередко становился объектом насмешек и провокаций. Его экранный образ формировался вокруг эпатажа, импровизаций и нестандартных высказываний, что обеспечивало внимание аудитории, но не способствовало формированию устойчивого положительного имиджа.
После ухода из «Дома-2» Должанский пытался сохранить публичность за счёт участия в ток-шоу и интернет-проектах. Он неоднократно предпринимал попытки вернуться в «Дом-2», но о былой популярности мог лишь мечтать. Интерес со стороны крупных медиа к его персоне также снижался. В отличие от участников, сумевших адаптироваться к новым форматам, Николай не смог трансформировать телевизионный образ в профессиональную карьеру за пределами реалити-шоу.
В дальнейшем его присутствие в медиапространстве стало эпизодическим. Основная активность переместилась в социальные сети, где он продолжил эксплуатировать узнаваемый образ.
Как Олег Майами покорил музыкальный олимп.
Олег Кривиков, известный как Олег Майами, запомнился как эмоциональный и харизматичный участник «Дома-2». Его линия была связана как с романтическими отношениями, так и с конфликтами, а участвовал в телестройке он дважды.
После окончательного ухода из проекта Олег сосредоточился на музыкальной карьере. Он участвовал в шоу «Голос-4», где работал с Григорием Лепсом и Бастой и дошёл до четвертьфинала. В отличие от многих бывших участников «Дома-2», Майами сумел изменить восприятие своей персоны, сместив фокус с реалити-образа на профессиональную деятельность.
Музыкальные релизы и концертные выступления стали основным направлением его работы. Параллельно он продолжал развивать медийное присутствие, участвуя в развлекательных проектах и интервью, например, засветился в известном видеоблоге «Дневник хача». Также сотрудничал с продюсером Максимом Фадеевым, но их совместная работа прекратилась.
Сегодня Олег Майами — один из самых популярных в нашей стране исполнителей. Он регулярно выпускает новые композиции, причём нередко выступает в дуэте с другими известными певцами — такими как Niletto и Филипп Киркоров.
*Запрещённая в России экстремистская организация.