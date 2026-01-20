Венцеслав в кризисе, Абрикосов в клининге, Бузова в хитах: Что стало с участниками «Дома-2»

Формат соцсетей позволил Водонаевой остаться на слуху — и она использовала его как площадку для злословия. В частности, она требовала запретить полным людям появляться в общественных местах, критиковала маткапитал и оскорбляла его получателей, в 2020 году жёстко высказалась о воссоединении Крыма с Россией, назвав его «аннексией» и «не соответствующим нормам международного права». В январе 2021 года Водонаева выступила в поддержку оппозиционеров. Но спустя два года скандалистка изменила свою точку зрения и поддержала начало специальной военной операции.