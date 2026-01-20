ИКИ РАН: На Земле начинается второй пик бури

Ранее российский астрономы сообщили, что в космосе заканчивается первая импульсивная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра упала до 900 км/с, хотя и она превышает обычную в 2,5 — 3 раза. При этом сохраняются в 10 раз повышенные значения индукции магнитного поля около Земли.