ИКИ РАН: На Земле начинается второй пик бури

Ученые заявили о начале второго пика магнитной бури. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что в ближайшее время геомагнитные индексы могут вернуться на уровень, как минимум, G4.
Ранее российский астрономы сообщили, что в космосе заканчивается первая импульсивная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра упала до 900 км/с, хотя и она превышает обычную в 2,5 — 3 раза. При этом сохраняются в 10 раз повышенные значения индукции магнитного поля около Земли.
Напомним, накануне на Земле начал бушевать радиационный шторм уровня S4, такое происходит впервые за 24 года. Причиной шторма стала экстремальная вспышка на Солнце, которой был присвоен класс Х — высший для подобных явлений.