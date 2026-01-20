В Минске общественный транспорт идет с опозданием до 40 минут 20 января

В Минске 20 января наблюдаются серьезные задержки в движении общественного транспорта. Ситуацию прокомментировали в «Минсктрансе».
Так, во вторник, 20 января, на предприятии сказали о нарушении графика движения электробусов до 40 минут.
— По техническим причинам электробусы маршрутов № 1 и № 50с следуют с нарушением графика до 40 минут, — сказали в «Минсктрансе».
Кроме того, утром 20 января останавливалось движение автобусов на маршрутах № 48, 53 и 88с из-за ДТП на маршруте и движения троллейбусов на маршрутах № 41 и 42 из-за повреждения контактной сети.
Ранее «Минсктранс» предупредил о задержках транспорта на 25 минут из-за мороза. Еще «Минсктранс» объяснил, почему в мороз чаще опаздывают электробусы и троллейбусы.
