Запущена лаборатория для подготовки разработчиков оборудования стандартов 4G и 5G

Уточняется, что в 2024 году министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России в 2026 году инфраструктура связи LTE должна быть развернута во всех населенных пунктах с числом жителей более 1 тыс. человек. А уже в 2031 году вдоль федеральных автомобильных дорог требуется обеспечить 100% покрытие LTE. В городах с населением более 1 млн человек планируется развить инфраструктуру стандарта 5G к 2028 году, а в городах с 500 тыс. жителей — к 2030 году. Обязательным условием является использование только российского серийного оборудования.