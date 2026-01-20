В Перми на фестивале беспилотников научат управлять дронами

В Перми БПЛА посвятят отдельный фестиваль.
Фестиваль «Крылья возможностей», посвященный беспилотным технологиям пройдет в Перми. Кроме шоу дронов, гости примут участие в мастер-классах по программированию и управлению БПЛА, увидят выставку беспилотников. Спортсмены устроят гонку на дронах. Организаторы рассказывают, что основной упор делают на привлечении к отрасли молодежи.
«Наш фестиваль создан, чтобы зажечь интерес к инженерии и дать старт новым увлечениям. Мастер-классы для детей: управляйте, программируйте, собирайте и запускайте дроны! Наши эксперты научат вас азам пилотирования, 3D-моделированию и цифровым технологиям», — говорится в анонсе фестиваля.
Фестиваль «Крылья возможностей» пройдет 28 января в СК «Энергия». Вход свободный.