В Перми пройдёт предпремьерный показ фильма «Здесь был Юра» с Хабенским

«Такие истории происходят во многих домах Перми. К примеру, в наших “Квартирах будущего”, где живут выпускники интернатов. Каждый из них говорит на своём языке и хочет быть услышанным, но сталкивается с миром, который не всегда готов их понять. Проводниками в самостоятельную жизнь для ребят становятся сопровождающие. И этим опытом хочется делиться», — поделилась Надежда Ли.