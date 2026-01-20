В Перми пройдёт предпремьерный показ фильма «Здесь был Юра» с Хабенским

Пермяки первыми увидят фильм «Здесь был Юра» (18+), рассказали сайту perm.aif.ru в фонде «Дедморозим».
Фильм рассказывает историю 30-летних Олега и Серёги, мечтающих о рок-сцене, но вынужденных заботиться о 54-летнем дяде Юре с ментальными особенностями — его роль исполнил Константин Хабенский.
После показа зрителей ждёт обсуждение, в котором примет участие директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли. Она расскажет, как в Пермском крае помогают людям с ментальными особенностями, оставшимся без поддержки. Также в обсуждении примут участие режиссёр Сергей Малкин и исполнитель одной из главных ролей Кузьма Котрелёв.
«Такие истории происходят во многих домах Перми. К примеру, в наших “Квартирах будущего”, где живут выпускники интернатов. Каждый из них говорит на своём языке и хочет быть услышанным, но сталкивается с миром, который не всегда готов их понять. Проводниками в самостоятельную жизнь для ребят становятся сопровождающие. И этим опытом хочется делиться», — поделилась Надежда Ли.
Показы пройдут 22 января в «Пермской синематеке» в 18:30 — в зале № 2, в 19:00 — в зале № 1.