Признание в любви Марлен Дитрих и жалобы на Геринга: на аукционе продали дневник Гитлера

Дневник, атрибутированный как личные записи Адольфа Гитлера, был продан частному коллекционеру примерно за 35 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Need To Know (NTK). Подлинность документа, содержащего 113 рукописных страниц, официально не подтверждена.
Согласно публикации, в записях упоминаются нацистский деятель Герман Геринг и немецкая актриса Марлен Дитрих, а также содержатся личные размышления, включая признание в любви к Дитрих. На некоторых страницах автор критикует состояние Рейхсканцелярии до переезда, описывает Геринга после дня рождения («снова ел как свинья») и выражает желание вернуть Дитрих в Германию.
«Эта книга предоставляет множество поводов для предположений, но её подлинность как написанной нацистским лидером ещё не подтверждена. По крайней мере, один эксперт подтвердил, что документ относится к этому периоду», — говорится в публикации.
