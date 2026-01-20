Признание в любви Марлен Дитрих и жалобы на Геринга: на аукционе продали дневник Гитлера

Согласно публикации, в записях упоминаются нацистский деятель Герман Геринг и немецкая актриса Марлен Дитрих, а также содержатся личные размышления, включая признание в любви к Дитрих. На некоторых страницах автор критикует состояние Рейхсканцелярии до переезда, описывает Геринга после дня рождения («снова ел как свинья») и выражает желание вернуть Дитрих в Германию.