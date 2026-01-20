Ричмонд
Без купюр? Что с ними будет после массового внедрения цифрового рубля

После внедрения цифрового рубля баланс между наличными и безналичными расчётами претерпит большие изменения, сообщила доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина в интервью агентству «Прайм». По её словам, общий объём денежной массы не изменится, но часть наличных «перетечёт» в цифровой формат.

Источник: Life.ru

«Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5−10% в долгосрочной перспективе (к 2030 году), но это не сократит общую массу», — указала Главина.

Сокращение спроса на банкноты ожидается в сферах, где важны скорость и прозрачность: розничная торговля, госуслуги, межрегиональные платежи. При этом эксперт считает, что наличные сохранят свою долю и там в ближайшие 10−15 лет.

Оборот наличных денег продержится дольше среди пожилых людей, в условиях низкой цифровой грамотности и в отдалённых сельских районах. Банковские карты также останутся, вероятно, для сложных операций, тогда как цифровой рубль займёт нишу быстрых и дешёвых транзакций, особенно там, где есть госгарантии.

Ранее Life.ru сообщал, что Банк России начал процедуру внедрения цифрового рубля с 1 января 2026 года. Отныне граждане нашей страны могут переводить деньги в федеральный бюджет и совершать платежи федеральным учреждениям в цифровых рублях.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.