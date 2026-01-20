Овчинский: на улице Циолковского строят дом по реновации на 168 квартир

Данная программа реализуется во всех округах столицы. Пресс-служба Департамента градостроительной политики ранее рассказала о завершении строительства жилого комплекса по реновации в районе Кузьминки ЮВАО. Общая площадь новостройки превышает тридцать две тысячи квадратных метров. Здание состоит из четырех секций переменной этажности, выполненных в Г-образной форме. В доме триста квартир, три из которых специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Жилая площадь комплекса составляет около восемнадцати тысяч квадратных метров. Двор полностью благоустроен: там есть зона для спокойного отдыха, а также игровые и спортивные площадки.