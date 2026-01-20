Овчинский: на улице Циолковского строят дом по реновации на 168 квартир

В районе Покровское-Стрешнево (СЗАО), на ул. Циолковского, вл. 3, строится жилой комплекс в рамках программы реновации. Общая площадь многоэтажного здания составит более 17 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«В новом доме по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево будет 168 квартир, шесть из которых адаптируют для маломобильных жильцов. Площадь квартир превысит десять тысяч квадратных метров. На придомовой территории проведут комплексное озеленение и благоустройство», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Как пояснил Овчинский, во дворе нового дома будет создано комфортное место для спокойного отдыха. Также появятся детская и спортивная площадки, оборудованные сертифицированными игровыми элементами и турниками. Планируются высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников.
В непосредственной близости от дома находятся станции метро «Тушинская» и «Тушино» МЦД-2, детские сады, школа, магазины, аптеки, а также сквер с новогодней елью и парк у канала имени Москвы. В настоящее время на объекте проводятся работы по установке шпунтового ограждения котлована.
Подъезды будут оборудованы удобной планировкой и понятной системой навигации. Входная группа будет без порогов и ступеней, что обеспечит доступность для всех категорий граждан. Внутри подъездов будут просторные лифтовые холлы и вестибюли, спецкомнаты для хранения и помещения для консьержей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале переселения жителей в новый дом на Родниковой улице в рамках реновации.
Данная программа реализуется во всех округах столицы. Пресс-служба Департамента градостроительной политики ранее рассказала о завершении строительства жилого комплекса по реновации в районе Кузьминки ЮВАО. Общая площадь новостройки превышает тридцать две тысячи квадратных метров. Здание состоит из четырех секций переменной этажности, выполненных в Г-образной форме. В доме триста квартир, три из которых специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Жилая площадь комплекса составляет около восемнадцати тысяч квадратных метров. Двор полностью благоустроен: там есть зона для спокойного отдыха, а также игровые и спортивные площадки.