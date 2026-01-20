Виталий Хоценко сообщил о новом транше из федерального бюджета

Регион направит средства на развитие промышленных парков и расширение возможностей центра «Мой бизнес» для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Основная часть средств — 700 млн рублей — пойдет на развитие двух современных производственных площадок с готовой инженерной инфраструктурой. Это позволит резидентам снизить издержки, ускорить запуск новых проектов и повысить инвестиционную привлекательность Омской области.
Еще 26 млн рублей направят на программы центра «Мой бизнес»: обучение, акселерационные мероприятия и продвижение субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти меры призваны стимулировать рост бизнеса и создание новых рабочих мест.
Виталий Хоценко выразил благодарность Министерству экономического развития РФ и его руководителю Максиму Решетникову за поддержку Омской области. Федеральное содействие позволит региону укрепить промышленный потенциал, расширить инфраструктуру поддержки предпринимательства и заложить основу для устойчивого экономического роста.