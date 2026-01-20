В Одессе после серии взрывов частично пропали свет, вода и отопление

В Одессе после взрывов, прогремевших на фоне воздушной тревоги, наблюдаются перебои с электричеством, теплом и водоснабжением. Об этом 20 января сообщает украинское издание «Страна».
По его данным, город частично обесточен.
Точное число горожан, оставшихся без воды, света и тепла, не называется.
В Одесской области объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в центре Одессы перекрыли улицу из-за отключений света.
Напомним, в энергетике Украины введен режим чрезвычайной ситуации. В Киеве из-за блэкаута приостановили работу супермаркеты, кафе и рестораны, а школы ушли на каникулы. Директор Украинского центра исследования энергетики Александр Харченко посоветовал киевлянам искать места для переселения из-за перебоев с отоплением.