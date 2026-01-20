Ричмонд
В Одессе после серии взрывов частично пропали свет, вода и отопление

В Одессе после взрывов начались перебои с водо- и теплоснабжением.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе после взрывов, прогремевших на фоне воздушной тревоги, наблюдаются перебои с электричеством, теплом и водоснабжением. Об этом 20 января сообщает украинское издание «Страна».

По его данным, город частично обесточен.

Точное число горожан, оставшихся без воды, света и тепла, не называется.

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы перекрыли улицу из-за отключений света.

Напомним, в энергетике Украины введен режим чрезвычайной ситуации. В Киеве из-за блэкаута приостановили работу супермаркеты, кафе и рестораны, а школы ушли на каникулы. Директор Украинского центра исследования энергетики Александр Харченко посоветовал киевлянам искать места для переселения из-за перебоев с отоплением.