В окружении Трампа раскрыли истинные планы США на Гренландию: Новым штатом остров не будет

CNN: США не планируют делать из Гренландии штат, им нужен союз с островом.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон не собирается делать из Гренландии очередной штат США. Американским властям нужен союз с территорией. Об этом на условиях анонимности телеканалу CNN заявил советник американского президента Дональда Трампа.

«Мы не хотим делать из Гренландии штат. Хотим ли мы быть в союзе с ними? Несомненно», — заявил собеседник журналистов.

Другой источник телеканала добавил, что в целом в команде Трампа соглашаются с тем, США должны установить контроль над островом. Однако по поводу методов достижения это цели мнениях расходятся. Большинство в окружении американского лидера склонны использовать угрозы введения тарифов, а не вооруженный захват острова.

Ранее Трамп заявил, что полон решимости ввести пошлины против стран Европейского союза, если заключить сделку по Гренландии так и не удастся.

Европейская пресса, между тем, жалуется, что Трампу просто нравится захватывать земли.

