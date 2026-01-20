Станции в РФ, КНР и США обнаружили, что 3I/ATLAS опять сканирует Землю

Станции в России, Италии, Японии, США и Австралии зафиксировали аномальное и необъяснимое усиление естественного гула Земли с устойчивым ритмом на частоте 25 Гц, что может быть связано с синхронизацией с кометой-НЛО 3I/ATLAS из-за сканирования нашей планеты этим межзвездным объектом, узнал aif.ru из канала в социальной сети X*, принадлежащего «первому человеку, раскрывшему, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».
«3I/ATLAS — цель: бесшумно сканировать Землю, чтобы проверить наше магнитное поле, силу ионосферы или состав атмосферы, посылая крошечные волны и наблюдая за их отражением. Как: небольшое изменение уже выделяемого газа/пыли, добавляя устойчивый гул частотой 25 Гц, который распространяется по всей планете (и нам его легко уловить)», — говорится в посте.
Уточняется, что это не обычный фоновый шум Земли — у него очень сильный, узкий пик с центром на частоте 25 Гц, непрерывно сохраняется высокая мощность, которая не затухает, он зафиксирован одновременно по всему миру.
Кроме того, время идеально совпадает с нахождением Земли внутри конуса излучения объекта 3I/ATLAS.
«Во время максимального сближения 19 декабря наблюдался аналогичный (но гораздо более короткий) всплеск частоты 25 Гц за 3 часа до минимального расстояния», — подчеркивает автор.
По его словам, людям надо внимательно следить за происходящим.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера. 22 января наша планета пройдет между 3I/ATLAS и Солнцем.
