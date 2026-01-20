В Центральном округе Омска прорвало трубопровод

Во вторник, 20 января, в телеграм-канале «Омск. Изнанка» рассказали о коммунальной аварии. По данным паблика, один из дворов оказался затопленным горячей водой.
«На улице Орджоникидзе прорвало трубопровод. Происшествие случилось около дома № 274. На дороге появилась огромная лужа, вокруг которой — клубы пара», — говорится в сообщении.
Автор проиллюстрировал пост двумя фотографиями с места инцидента. Уточняется также, что представители ресурсоснабжающей компании пообещали восстановить трубопровод. Точные сроки проведения ремонта пока не названы.
Ранее мы писали, что 20 января Омск накрыла мощная магнитная буря.