В Центральном округе Омска прорвало трубопровод

Фотографии с места аварии появились в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 20 января, в телеграм-канале «Омск. Изнанка» рассказали о коммунальной аварии. По данным паблика, один из дворов оказался затопленным горячей водой.

«На улице Орджоникидзе прорвало трубопровод. Происшествие случилось около дома № 274. На дороге появилась огромная лужа, вокруг которой — клубы пара», — говорится в сообщении.

Автор проиллюстрировал пост двумя фотографиями с места инцидента. Уточняется также, что представители ресурсоснабжающей компании пообещали восстановить трубопровод. Точные сроки проведения ремонта пока не названы.

Ранее мы писали, что 20 января Омск накрыла мощная магнитная буря.