Очередной коррупционный скандал в Уфе: директора компании осудят за коммерческий подкуп на 430 тысяч рублей

В Уфе директора компании осудят за коммерческий подкуп на 430 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора компании «Современные Технологии Инженерных Коммуникаций». Его обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, с мая 2022 по декабрь 2023 года мужчина, являясь руководителем субподрядной организации, систематически передавал деньги представителю компании-генподрядчика. Взятки давались за содействие в заключении новых договоров на выполнение электромонтажных работ в строящихся многоквартирных домах, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Всего за указанный период подозреваемый перевел на счет сожительницы получателя взяток 430 тысяч рублей. Обвиняемый свою вину признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Уфы. В отношении гражданина, получавшего деньги, приговор уже вынесли.

