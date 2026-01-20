Очередной коррупционный скандал в Уфе: директора компании осудят за коммерческий подкуп на 430 тысяч рублей

Как следует из сообщения надзорного ведомства, с мая 2022 по декабрь 2023 года мужчина, являясь руководителем субподрядной организации, систематически передавал деньги представителю компании-генподрядчика. Взятки давались за содействие в заключении новых договоров на выполнение электромонтажных работ в строящихся многоквартирных домах, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.