В Сиднее закрыли 20 пляжей после серии нападений акул на серферов

Власти Австралии временно запретили купание на 20 пляжах побережья Сиднея после нескольких случаев нападения акул на серферов. Об этом сообщает 9News.
Отмечается, что решение приняли в целях безопасности, а отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать повышенную осторожность, передает телеканал.
18 января в Сиднее 12-летний мальчик получил тяжелые травмы после нападения акулы и находится в критическом состоянии.
Ранее в заливе Монтерей у побережья Калифорнии обнаружили тело 55-летней триатлонистки Эрики Фокс. Согласно версии офиса шерифа округа Санта-Круз, женщина могла стать жертвой нападения акулы. Один из очевидцев рассказал, что видел хищника с телом во рту к югу от пляжа Давенпорт — именно в этом районе спортсменка пропала без вести.
Эрика Фокс, которая также была основательницей плавательного клуба, пропала без вести после группового заплыва у мыса Лаверс-Пойнт 25 декабря. После этого началась масштабная поисковая операция с участием лодок, дронов, водолазов и вертолетов.
Женщину искали на площади около 155 квадратных километров, но спустя 15 часов операцию приостановили из-за отсутствия результатов. Отец погибшей Джеймс Фокс подчеркнул, что его дочь много лет занималась изучением и защитой морских хищников.