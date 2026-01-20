В Сиднее закрыли 20 пляжей после серии нападений акул на серферов

Ранее в заливе Монтерей у побережья Калифорнии обнаружили тело 55-летней триатлонистки Эрики Фокс. Согласно версии офиса шерифа округа Санта-Круз, женщина могла стать жертвой нападения акулы. Один из очевидцев рассказал, что видел хищника с телом во рту к югу от пляжа Давенпорт — именно в этом районе спортсменка пропала без вести.